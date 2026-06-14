タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）が、知人女性に性的暴行を加えた疑いで、逮捕されました。ボビー・オロゴン容疑者は、2026年4月21日、千葉県内の住宅で、知人女性に性的暴行を加えた、不同意性交等の疑いがもたれています。この日、ボビー容疑者は、女性を呼び出し現場の住宅に向かい、下半身を触るなどの犯行に及んだということです。事件翌日に女性が通報し事件が発覚したもので、警察は14日未明、海外から帰国したボビ