俳優の賀来賢人（36）が14日、東京・TOHOシネマズ新宿で、米国人のデイヴ・ボイル監督と共同で24年4月に設立した映像制作会社「SIGNAL181」の長編映画第1弾「Never After Dark／ネバーアフターダーク」の舞台あいさつを行った。5日に公開されて以降、鑑賞した人からさまざまな考察、感想などが寄せられる話題作。この日は、鑑賞後の観客からの質問に、一緒に出席したボイル監督とともに答えるという、一風変わった形式の舞台あいさ