そろばんの全県大会が秋田市で開かれ小・中学生が計算の速さと正確さを競いました。秋田県珠算競技大会は日頃の練習の成果を発揮する場として60年以上前から毎年開かれています。今年は県内の小学1年生から中学3年生まで60人が集まりました。子どもたちは最大9桁の掛け算や割り算などの速さと正確さを競い合います。大会を主催する全国珠算教育連盟秋田県支部によりますとそろばんは計算能力だけでなく、記憶力や集中力を鍛えられ