後先を考えずに物事を実行すると、恥ずかしい目に遭うかもしれません。漫画家・カゲワサビさんの作品『中学生の時のやらかし話』では、作者の実体験が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2300いいねの反響が寄せられました。【漫画】「中学生の時のやらかし話」（全編を読む）中学生時代、熱を出して休んだ作者は、「寝てるの暇だな」と思い、思いつきでお腹に絵を描いて遊んでいました。その後、母に呼ばれ病