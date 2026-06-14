モデルで俳優の川原亜矢子さんが6月13日までに、自身のインスタグラムを更新。和服姿が美しいとネット上で話題になっています。【写真】「異次元の美しさ」元パリコレモデルの和服姿三つ編みも「かわいらしい」川原さんは5月の思い出の一つとして、水墨画教室に参加したことを報告。今春、アメリカをドライブ旅行した際に出会った鳥を描いたそうで、「無心で絵を描くひとときを満喫しました」とつづりました。約1年前から書道も