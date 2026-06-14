エンボディドAI（人工知能）技術の発展に伴い、生産や生活においてロボットが活躍するシーンが増えている。北京の中関村にある多数のハイテク企業を取材したところ、ロボットがますます多くの「職業スキル」を身につけていることが分かった。ダンスができる人型ロボット、診療を補助するサービス用ロボット、商品整理ができる小売ロボット、重い物を運ぶ産業用ロボットなど、北京銀河通用機器人のショールームではさまざまな形態の