「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月19日（金）から、イラストレーター“ぢゅの”氏が描く『mofusand』をデザインしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】バードウォッチング姿もかわいい！コレクション一覧■デザインは全4種類今回発売される「mofusand UT／ショート」は、“キャンプ”や“アウトドア”をテーマに、にゃんこたちが自然の恵みを満喫している愛らしい