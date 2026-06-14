■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新女子400mハードルは青木穂花（ゼンリン）が55秒92の日本歴代3位の記録をマーク、アジア大会派遣設定記録（56秒16）を上回り、優勝し、代表内定を決めた。横一線でスタートを切ると、前半から前回覇者の梅