アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意について、トランプ大統領は「14日に署名される予定だ」と主張しました。一方、イランメディアは、最終的な判断はまだ下されていないと、つい先ほど伝えています。トランプ大統領は13日、覚書の合意について、「14日に署名される予定だ。署名の直後からホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。イランの高濃縮ウランについては、「適切な時期に回収し、イラン国内であれアメ