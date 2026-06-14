「楽天０−３広島」（１４日、楽天モバイル最強パーク）楽天本拠地に詰めかけた右翼席の広島ファンから、元カープのエースで楽天・前田健太投手へエールが送られた。広島が快勝した試合後、右翼席から「マエーダケンタ！」のコール。応援歌も鳴り響き、「頑張れ！頑張れ！健太！」の大声援が送られた。背番号１８のユニホームを広げるファンの姿もあった。この様子をＳＮＳで確認した前田も感謝。インスタグラムに「ライト