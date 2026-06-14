タレントの安田美沙子（44）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫と以前からの友人という俳優・岡田義徳（49）が出演する舞台を夫婦で観劇に行ったことを報告し、岡田との2ショットを披露した。【写真】「パパが昔からお友達な」岡田義徳との2ショットを披露した安田美沙子安田は、「夫婦で、久々な観劇。。。」と書き出し、子どもたちをシッターに預け久しぶりに“夫婦2人”で夜に出かけたことを報告。「パパが昔からお友