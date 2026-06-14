14日午後5時39分ごろ、長野県、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長野県の王滝村と木曽町、岐阜県の中津川市です。【各地の震度詳細】■震度2□長野県王滝村木曽町□岐阜県中津川市■震