イギリスを訪問中の高市総理は、日本時間の今夜スターマー首相と会談し、経済安全保障分野などでの協力を盛り込んだ成果文書を発表する方向で調整しています。高市総理は日本時間の今夜、スターマー首相との首脳会談に臨み、▼数万人規模の雇用創出と、最大でおよそ3兆8600億円の経済効果をもたらす投資で合意する見通しです。▼AIや半導体などの先端技術分野での協力を加速する新たなパートナーシップを発足させる予定で、経済安