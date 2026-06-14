福岡大空襲の慰霊祭で犠牲者の氏名を読み上げる円応寺の三木英信副住職＝14日午後、福岡市太平洋戦争末期の福岡大空襲から81年となるのを前に、福岡市の円応寺で14日、慰霊祭が執り行われた。寺のある簀子地区では176人が亡くなったとされ、毎年慰霊を実施しているが、今回初めて名簿で記録に残る105人の氏名を読み上げて供養。三木英信副住職は「数字ではなく、亡くなられた方の名前で供養ができて安堵した」と話した。寺によ