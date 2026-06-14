TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が14日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演し、肺炎のため9日に86歳で死去した、女優の中村玉緒さん（享年86）にあらためて哀悼の意を示した。「さんまのSUPERからくりTV」「ぴったんこカン・カン」などで共演しており、13日の「情報7daysニュースキャスター」でも「寂しくなります」などと喪失感を口にしていた。この日は、06年6月に玉緒さんが番組にゲスト出