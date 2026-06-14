タレントのボビー・オロゴン（本名・近田ボビー＝こんだ）容疑者（60）が、知人女性に性的暴行を加えたとして14日、千葉県警に不同意性交容疑で逮捕された。関係者によると、ボビー容疑者は4月21日午後4時から6時ごろの間に、千葉県内で知人女性を呼び出し、性的暴行を加え、同意のない性交をした疑いがある。2人に交際関係はなかったという。翌22日に女性から相談を受け捜査を進め、ボビー容疑者が海外への渡航から帰国したこの日