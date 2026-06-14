◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３ｘ―２阪神（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が、２試合連続でベンチ入りメンバーを外れた。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で左足の違和感を訴えて５回の守備から途中交代し、翌１３日はグラウンドに姿を見せず。この日は試合前練習に参加し、フリー打撃などで汗を流していた。試合後、岸田護監督は「そんな重症じゃないので。バッティングができ