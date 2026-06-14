◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートルの決勝が行われ、昨年９月に行われた東京２０２５世界陸上の同種目６位入賞の中島佑気ジョセフ（富士通）は、４５秒６０で２年ぶり３回目の優勝を果たした。予選で日本歴代５位の４４秒９８をマークした林申雅（筑波大）は４５秒７５の２位、昨年王者の佐藤風雅（ミズノ）は４５秒９５の３位だった。