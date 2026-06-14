頼もしい仲間と再スタートだ。カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子決勝が行われ、北海道銀行は６―７でＳＣ軽井沢クラブに敗戦。３大会連続の準優勝となった。６―４でリードして迎えた第１０エンド（Ｅ）。スキップ・仁平美来の最終投がスルーとなり、思わず両手で顔を覆った。後攻のＳＣ軽井沢クラブはスキップ・上野美優が最終投をハウス内に決めて勝負あり。２年ぶりの優勝で歓喜に沸