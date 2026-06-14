カーリング女子の北海道銀行でスキップを担う仁平美来が?リベンジ宣言?だ。２０３０年フランス・アルプス五輪での金メダルを目指す若きチームは、２４、２５年日本選手権で準優勝。３度目の正直を目指した２６年日本選手権（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）は決勝にコマを進めるも、１４日の最終決戦でＳＣ軽井沢クラブに６―７で敗れた。第１０エンド（Ｅ）の仁平の最終投がスルーになると、ＳＣ軽井沢クラブのスキップ・上野美優