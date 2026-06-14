東京・立川市議選（２１日投開票）が１４日告示され、日本保守党から立候補した編集者の冨田格（とみた・いたる）氏の街頭演説会に同党代表の百田尚樹参院議員や有本香代表代行らが応援に駆けつけた。ＪＲ立川駅前でマイクを握った百田氏は「立川は西東京の新宿と聞いた。映画『シン・ゴジラ』で永田町が完全に破壊された後、この立川に臨時政府を移して戦ったと。素晴らしい街だと思う。立川は非常に重要な街」と内閣府災害対