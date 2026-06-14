【モデルプレス＝2026/06/14】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】4児の父・39歳五輪選手「ボリューム満点」と話題の豪華弁当◆織田信成、ボリューム満点の手作り弁当披露織田は、「＃お弁当備忘録」と題して写真を投稿。たっぷりの白米に綺麗に焼き色のついた焼き餃子を合わせ、ゆで卵や焼きそば、チキンナゲット、