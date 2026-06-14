【モデルプレス＝2026/06/14】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが5月12日、自身のInstagramを更新。パステルカラーのミニ丈衣装ショットを公開した。【写真】夫婦芸人の56歳妻「女びっくり」と話題の圧巻美脚ショット◆さゆり、フリルミニドレスから圧巻美脚さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、階段での姿を投稿。「お洋服のポイントは〜 クマちゃん 隠れて2クマちゃんいます〜」「色々