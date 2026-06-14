【モデルプレス＝2026/06/14】元Juice＝Juiceの稲場愛香が6月14日までに、自身のInstagramを更新。映画鑑賞コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】28歳元ハロプロ美女「お顔小さすぎる」美脚際立つショートパンツ姿◆稲場愛香、ジャケット×ショーパンで美脚スラリ稲場は「先日、ひと足お先に 映画『Michael／マイケル』 鑑賞させていただきました！」と報告。「幼少期からダンスや音楽に触れてきた私にとって とても