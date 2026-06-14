【モデルプレス＝2026/06/14】乃木坂46の菅原咲月が6月11日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた様子を公開した。【写真】20歳乃木坂副キャプテン「ため息出る」と話題のディズニーショット◆菅原咲月、美脚のぞくスリットワンピ姿のディズニーショット披露菅原は「夢みたいな時間だった」と記し、ドーム屋根の建物が並ぶアラビアンコーストを背に撮影したソロショットを複数枚投稿。白のワンピースに同色のカーデ