【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの中村仁美が6月14日までに、自身のInstagramを更新。8種類の手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「補食まで完璧」8種類の“中学生男子弁当”◆中村仁美、長男の弁当8種公開中村は「お弁当備忘録」「＃中学男子弁当」などと記し、手作り弁当を公開。ふるさと納税で届いた牛タンを使った牛タン弁当、ポトフを保温ジャーに入れたササミフライのパ