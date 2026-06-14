男子4×200mフリーリレーで香川県記録を更新した高松工芸 【香川県高校総体2026】6月14日、香川県立総合水泳プールで競泳競技の２日目が行われました。男子4×200mフリーリレーでは高松工芸が香川県新記録をマーク、第1泳者の平田統也選手（2年）は男子200m自由形の県記録を更新しました。平田選手は、100m自由形と100m背泳ぎ、4×100ｍのメドレーリレーでも優勝し、前日の4×1