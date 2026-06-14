14日午前、山形県天童市で三輪の乗用車が転倒し、運転していたとみられる男性が一時、意識不明となりました。14日午前11時すぎ、天童市高擶の県道で三輪の乗用車が転倒したと110番通報がありました。現場では、この車を運転していたとみられる男性が車両の近くで倒れていて、一時、意識不明となりました。この三輪乗用車は「トライク」と呼ばれるもので、前が2輪、後ろが1輪の構造となっています。現場は県総合交通安全センタ}