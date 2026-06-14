◇陸上・日本選手権最終日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）男子400メートル障害決勝が行われ、京都・洛南高2年の後藤大樹（ごとう・たいじゅ、17）が日本高校新記録となる48秒09をマークして初優勝した。序盤から隣のレーンを走る黒川和樹（住友電工）が積極的に仕掛ける。ただ、前を走られながらも冷静だった。自身のある最後のスプリント勝負に懸け、その通りのレース運びで勝ちきった。「信じられな