◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）宝塚記念（14日、阪神）は2番人気メイショウタバル→1番人気クロワデュノール→3番人気ダノンデサイルの順で決着した。3連単6040円の配当は09年（1着ドリームジャーニー→2着サクラメガワンダー→3着ディープスカイ）の1万630円の当レース最低払い戻し金額を更新。また、馬単1360円の配当も12年（1着オルフェーヴル→2着ルーラーシップ）の1760円を更新する最