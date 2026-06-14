12日のメーン11R（A1A2、ダート1700メートル）は塩津璃菜（21）騎乗の1番人気ウォルラス（牡6＝長南、父イスラボニータ）が快勝。塩津は自身初のナイターでのメーン競走勝利を飾った。前走で2着に2秒1の大差をつける圧勝劇を演じ、高い能力が評価されていた同馬。クラスが上がっても継続騎乗を託された鞍上が、クレバーなレース運びを見せた。好発を決め、序盤は逃げ馬をぴったりマーク。向こう流しから3コーナーにかけて先頭