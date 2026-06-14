◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）宝塚記念の売り上げは293億9052万4400円で対前年比111・9％とアップ。14日の阪神競馬場の入場人員は6万1857人で、同126・5％とこちらもアップ。豪華メンバー集結で大盛況だった。