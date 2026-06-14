モデルでフルート奏者のCocomi（25）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る（コレゼッタイ）」と書き出したCocomi。「まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い」とつづってバースデーケーキとの2ショットもアップした。ダメージデニムのショートパンツ姿で美脚を披露。「あと写真撮るのも上手い。自転車サドル顔撮った