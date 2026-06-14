12日の9R（ダート820メートル）で、エナドライブ（牝4＝田中範、父フォーウィールドライブ）に騎乗した佐々木世麗（23）が1着。今年40勝目を挙げた。単勝1.2倍という断然の人気にふさわしいレースだった。スタートが重要なスーパースプリント戦で、1頭だけ異次元に速い発馬。いきなり3馬身のリードを奪えば、あとは余裕を持って運ぶだけだった。後方から5番人気のラベンサラ（牝4＝渡瀬、父マジェスティックウォリアー）がいい