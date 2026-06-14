岐阜競輪「アジア・アジアパラ大会協賛競輪（G3）」は14日、12Rで決勝戦が行われ、岩井芯（21＝岐阜）がパワフルな1コーナー捲りで北日本5車ラインを粉砕。5月の松阪に続くG3連覇を達成した。食らいついた川口は8分の1車輪差の2着。3着は五日市が入った。北日本5車との2分戦。「まずは前攻めが大前提」だった中部勢は、川口が気合の飛び出しでS合戦を制圧。岩井―川口―小堺―内藤―高橋―嵯峨―五日市―竹村―中田での周回に