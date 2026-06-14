◇交流戦中日9―5日本ハム（2026年6月14日エスコンF）中日は日本ハムとの打撃戦を制し、連敗を3でストップ。今季の交流戦を7勝11敗で終えた。朝田憲祐球団本部長は試合後、ここまでの戦いを総括した。「交流戦で巻き返したいというふうに、始まる前に皆さんにお伝えしたんですけど、結局借金19。バンテリンドームもいっぱいですし、今日も北海道にいっぱいファンの方も来てくださっている。こんなに応援してくださってい