◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。2位は1番人気のクロワデュノール、3位は3番人気のダノンデサイルが入った。勝ちタイムは2分12秒1。馬単（16）（5）は1360円、3連単（16）（5）（1）は6040円だった。18頭中、唯一の牝馬だった5番人気のレガレイラは7着。鞍上のルメールは「スムー