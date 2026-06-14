6月14日、レバンガ北海道の富永啓生が、エスコンフィールド北海道で行われた「日本生命セ・パ交流戦 2026」北海道日本ハムファイターズvs中日ドラゴンズのファーストピッチを務めた。 サウスポーの富永は、背番号30に「TOMINAGA」のネームが入った日本ハムのホームユニフォームシャツを着用して登板。ノーワインドアップのフォームからノーバウンド投球を披