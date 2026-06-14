――――――――――――――――――― 6月15日 (月) ―― ◆国内経済 ★日銀金融政策決定会合 (1日目) ・4月第3次産業活動指数 (13:30) ◆国際経済ｅｔｃ ・ユーロ圏4月鉱工業生産指数 (18:00) ・ユーロ圏4月貿易収支 (18:00) ・米国6月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (