卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は14日、クロアチア・ザグレブで女子シングルスの決勝が行われる。世界ランキング3位の張本美和（木下グループ）は、同4位の朱雨玲（マカオ）と対戦する。今大会の第1シードとして臨み、強さを見せつけながら決勝まで勝ち進んだ張本美。17歳のエースが元世界ランキング1位の強豪との初対戦に臨む。 ■大藤との準決勝で力を示す 張本美は5月の「2026 ITTF世