次回のサンデーPUSHスポーツは2026年6月21日（日）放送！川島明、丸山桂里奈、霜降り明星・せいや、JO1・河野純喜がこの日行われるサッカーW杯日本対チュニジア戦中継をスタジオで生観戦！熱く盛り上がった様子を超速報でお届け！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：丸山桂里奈せいや（霜降り明星）、河野純喜（JO1）■サッカーW杯第2戦日本対チュニジア戦中継を生観戦日本時間午後1時から行われる日本対チュニジア戦をサンデーP