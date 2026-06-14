11日のメーン11R「盛夏特別」（A2B1、ダート1230メートル）は吉村智洋（41）騎乗の1番人気メイショウシマト（牡8＝長倉、父メイショウボーラー）が勝利。単勝1.6倍の圧倒的な支持に応えた。圧勝ではなくとも、きっちり差し切った。道中は3〜4番手を追走。4コーナーの立ち上がりでは内々を立ち回って先に抜け出した2番人気キクノルメイユール（牡5＝田中範、父ベストウォーリア）の方が手応えがあるようにも映ったが、余力を残