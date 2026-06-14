奈良県広陵町立広陵北小、広陵東小で５月、給食で提供された米粉パンにカビが混入していたことがわかった。町には２校を含めて町立小が５校あり、全校に提供されたパン計約２０００個を同じ製造業者が納入しているが、これまでに児童からの健康被害の訴えはないという。町教育委員会によると、５月１９日に両校のそれぞれ１人の児童がパンをちぎったところ、黒やオレンジ色の数ミリの豆状の異物を見つけ、担任に報告した。２人