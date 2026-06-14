ロッテが交流戦の最終DeNA戦に勝利。通算10勝6敗2分けの貯金4で日程を終了した。ロッテは通算31勝31敗2分けでレギュラーシーズンも勝率5割に戻した。パ・リーグはソフトバンクが貯金10、西武は16日の最終戦を残して、現時点で貯金10、日本ハムも16日の最終戦を残して貯金9としている。オリックスも引き分けを挟んで5連敗を喫したが、最終・阪神戦で劇的な延長サヨナラ勝利で貯金1を確保した。楽天のみが4勝13敗で借金9。