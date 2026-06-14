サッカー日本代表は日本時間１５日早朝、米テキサス州ダラスでオランダと対戦する。試合が行われるダラスは今、サッカー熱が上がっている。そこで触れた優しさと「おもてなしの精神」とは。（デジタル編集部古和康行）心に染みる「ガンバレ」「ガンバレ、ニッポーン！」ダラス・フォートワース空港からホテルへ向かう道中、配車アプリ「ウーバー」を通じて、迎えにきてくれた運転手の男性は、私の顔を見るなりそう叫んだ。