11日の4R「弦谷（つるだに）スプリント」（ダート1230メートル）でルーキーの南部楓馬（19）がエイシンジコクテン（牡3＝坂本和、父サトノダイヤモンド）を9戦目での初勝利に導き、デビューから通算8勝目。2桁を視界に捉えた。徐々に落ち着きが出てきた。スタートではややヨレたが冷静に立て直し、1コーナーまでには2番手へ。先頭を見る形でレースを進め、3〜4コーナーで早め先頭に立つと、上がり3F最速39秒9の末脚で馬場の三