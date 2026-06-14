女優ののんが、仲里依紗が主演を務める新ドラマ『Tokyo middle 30』に出演することが発表された。のんのフジテレビ連続ドラマレギュラー出演は『鍵のかかった部屋』（2012年）以来14年ぶり。主演の仲とは初共演となる。【写真】のん、30代は「天井知らずで表現を突き詰めたい」吉永小百合＆田部井淳子から刺激本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、