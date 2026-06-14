元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚が13日にInstagramを更新。タイ・バンコクでのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】元フジアナ・渡邊渚、あふれる笑顔のタイ旅行オフショット2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。2025年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満た