８大会連続８度目のＷ杯出場となる日本代表は、日本時間１５日午前５時、北中米大会１次リーグ（Ｌ）初戦、オランダ戦（米テキサス州・ダラス）に臨む。Ｆ組最大のライバルで、Ｗ杯準優勝３度の強豪相手に、勝ち点３を奪いたい重要な初戦。注目はチームを勢いづける、日本代表の今大会第１号ゴールを誰が決めるかだろう。過去７度のＷ杯での日本代表の大会第１号ゴールを振り返る。▼１９９８年フランス大会ＦＷ中山雅史（１次