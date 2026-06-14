◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は、交流戦最終戦を黒星で終えた。先発・井上温大投手（２５）は６回途中を９８球６安打１失点、８奪三振の粘投も、打線が援護できず今季５敗目を喫した。試合後、杉内投手チーフコーチは井上の投球について「粘っていましたね。頑張りました」と一定の評価を与え「初回からピンチをつくったり、状態自体はそんなに良くはなかった。最後は出